Tabellenführer Inter verspielt Zwei-Tore-Führung

Der souveräne Tabellenführer Inter Mailand hat in der Serie A bei Torino eine 2:0-Führung verspielt.

Die Nerazzurri steuerten nach Treffern von Marcus Thuram (23.) und Yann Aurel Bisseck (61.) lange auf einen Auswärtssieg zu, ehe die Turiner durch Giovanni Simeone (70.) und Nikola Vlasic (79./Elfmeter) noch ausgleichen konnten. Vier Spieltage vor Saisonende beträgt der Vorsprung von Inter auf den zweitplatzierten SSC Napoli zehn Punkte.

Bereits am kommenden Sonntag können die Mailänder im Duell mit Parma den Scudetto vorzeitig fixieren. Torino, für das Valentino Lazaro bis zur 54. Minute am Platz stand, liegt als 13. im gesicherten Mittelfeld.

Der Dritte AC Milan liegt nach einem Heim-0:0 gegen den Vierten Juventus Turin weiter zwölf hinter dem Stadtrivalen, der bereits am kommenden Sonntag im Duell mit Parma den Scudetto vorzeitig fixieren könnte. Torino, für das Valentino Lazaro bis zur 54. Minute am Platz stand, ist als 13. im gesicherten Mittelfeld klassiert.

(APA)/Bild: Imago