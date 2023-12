Tabellenführer Liverpool empfängt Newcastle: Die Premier League am Neujahrestag live auf Sky

Von Donnerstag, 21.12. bis Dienstag, 2.1. überträgt Sky Sport alle 29 Partien der Spieltage 18 bis 20 live und exklusiv

Exklusiv für Sky Q Kund:innen sechs Spiele live auch in UHD/HDR

Streame die Premier League mit dem Sky-X-Traumpass

In England sind die Feiertage und der Jahreswechsel traditionell auch für Fußballfans wahre Festtage. Während in den meisten Ländern Europas der Ball ruht, ist der Spielplan auf der Insel sogar noch dichter als in normalen Spielwochen. Sky Sport überträgt alle Einzelspiele live und exklusiv.

Premier League, 20. Spieltag:

Montag, 1.1.:

20:30 Uhr: „Match of the Week“:FC Liverpool – Newcastle United live auf Sky Sport PremierLeague, Sky Sport Austria 1 und Sky Sport UHD sowie in der „Data Zone“ auf Sky Sport 1

23:00 Uhr: “What a Strike!” auf Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD

Dienstag, 2.1.:

20:20 Uhr: West Ham United – Brighton & Hove Albion live auf Sky Sport Premier League

