Tabellenführer! Muslic mit Schalke weiter auf Erfolgskurs

Moussa Sylla trifft wieder – und hat Schalke 04 vorerst an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga geschossen.

Im Spitzenspiel bei Hannover 96 gewann das Team von Trainer Miron Muslic dank einer furiosen Anfangsphase und eines Doppelpacks seines Stürmers (3./14.) mit 3:0 (2:0) – und feierte damit bereits den siebten Saisonsieg im neunten Spiel. Die Niedersachsen dagegen befinden sich nach ihrem Traumstart weiter im Abwärtstrend.

687 Minuten hatte Sylla nach seinem bislang einzigen Saisontor am ersten Spieltag auf einen Treffer warten müssen und stand in der Kritik – und genoss dennoch stets das Vertrauen von Muslic. Entsprechend emotional jubelte der Nationalstürmer Malis über die Erlösung. Christian Gomis (86.) sorgte für die Entscheidung. S04 bleibt mindestens bis Sonntag Tabellenführer, dann kann die SV Elversberg mit einem Sieg gegen die SpVgg Greuther Fürth (13.30 Uhr) wieder vorbeiziehen.

HIGHLIGHTS | Hannover 96 – FC Schalke 04 | 9. Spieltag

Fortuna Düsseldorf verliert auch bei Anfang-Debüt

Markus Anfang hat ein verkorkstes Debüt als Trainer von Fortuna Düsseldorf erlebt. Die Fortuna kassierte beim 1:2 (0:2) gegen Eintracht Braunschweig schon die vierte Pleite im fünften Heimspiel der Zweitliga-Saison. Die Gäste beendeten dagegen eine Serie von vier Niederlagen in Folge.

Christian Conteh (25.) erzielte zunächst das 1000. Tor der Braunschweiger Zweitliga-Geschichte, Max Marie (39.) erhöhte noch vor der Pause. Düsseldorfs Kenneth Schmidt (65.) gelang nur noch der Anschluss. Durch den Dreier zog die Eintracht nicht nur in der Tabelle an den Hausherren vorbei, sondern verschaffte auch dem im Sommer geholten Trainer Heiner Backhaus ein wichtiges Erfolgserlebnis.

