Tabellenführer! ÖFB-U17 nach Sieg gegen Wales auf EM-Aufstiegskurs

Drei Tage nach dem etwas matten Auftakt-0:0 gegen Kroatien haben Österreichs U17-Fußballer bei der Europameisterschaft den ersten Sieg gefeiert. In Larnaka setzte sich die Elf von Trainer Martin Scherb am Donnerstag gegen Außenseiter Wales souverän mit 3:0 (1:0) durch, übernahm die Führung in Gruppe B und darf damit auf das Viertelfinale hoffen.

Mauro Hämmerle (30.), Valentin Zabransky (51.) und Adrian Riegel (84.) erzielten die ersten rot-weiß-roten Turniertreffer, am Sonntag (17.00 Uhr MESZ) sollen im letzten Gruppenspiel gegen Dänemark die nächsten folgen. Die Dänen spielten am Donnerstag gegen Kroatien 2:2, halten ebenso wie Österreich bei 4 Punkten und liegen aufgrund des schlechteren Torverhältnisses hinter Rot-Weiß-Rot auf Platz zwei. Kroatien ist mit 2 Punkten Dritter, das punktelose Wales Schlusslicht. Die Top 2 der Gruppe steigen ins Viertelfinale auf.

„Wir sind heute wirklich gut in die Partie gestartet, das war sehr wichtig. Es ist uns gelungen, unseren Matchplan über weite Strecken sehr gut durchzuziehen“, sagte Scherb. „Wir haben am Ende völlig verdient gewonnen, hätten auch noch höher gewinnen können.“

Souveräne ÖFB-U17 bleiben ungeschlagen

Österreich kontrollierte die Partie von Beginn an, mehr als zwei durchaus gute Chancen für Hämmerle (3., 5.) schauten dabei aber in der ersten halben Stunde nicht heraus. Dann war dem Augsburg-Nachwuchsmann aber doch das Tor vergönnt. Ein Schussversuch von Jacob Hödl kam zum Vorarlberger, der aus zwölf Metern gefühlvoll ins lange Eck zur Führung abzog.

Bald nach Wiederbeginn ließ Hämmerle die Möglichkeit auf das 2:0 liegen, scheiterte mit einem Heber am walisischen Goalie. Letzterer leistete sich aber nur Momente später nach Corner einen Patzer, den Kapitän Zabransky per Abstauber zum 2:0 nutzte und damit die Vorentscheidung herbeiführte. Im Finish vollendete dann „Joker“ Riegel zum Endstand.

(APA)/Bild: GEPA