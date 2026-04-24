Tabellenführung in Gefahr: Sturm gegen die Austria gefordert

Sturm Graz verteidigt am Sonntag (ab 16:30 Uhr live auf Sky Sport Austria – streame mit Sky X!) in der siebenten Meistergruppen-Runde der ADMIRAL Bundesliga im Heimspiel gegen die Wiener Austria die Tabellenführung.

In Graz treffen sich zwei Teams, die nach den vergangenen beiden Runden etwas gutzumachen haben. Sturm kam gegen den LASK mit zwei blauen Augen davon (1:1, 1:1), die Harmlosigkeit in der Offensive war dabei frappierend. „Wir freuen uns, nach den beiden Unentschieden weiterhin ungeschlagen in der Meistergruppe zu sein, wollen am Sonntag aber ganz klar auf Offensive setzen und voll auf Sieg spielen“, erklärte Fabio Ingolitsch nun.

Es fehle weiterhin eine halbe Startelf, meinte der Sturm-Trainer. Mit J.P. Hödl kehrt ein Mann mit Kreativpotenzial nach einer Sperre zurück. „Wir haben es nach wie vor in der eigenen Hand, den Traum vom Meistertitel zu erreichen, dafür müssen wir am Sonntag aber drei Punkte holen“, sagte Hödl. Das erste Meistergruppenduell gewann Sturm nach glücklichem Spielverlauf 5:2 in Wien. Sieben Spiele waren die Grazer zuvor gegen den Angstgegner sieglos gewesen.

Eine Serie hat weiter Bestand: Die Veilchen haben bei ihren jüngsten vier Pflichtspielauftritten in Graz nie verloren. Die entscheidende Phase läuft für die Austria bisher jedoch enttäuschend. Nach sechs Runden stehen nur vier Punkte zu Buche, mit zwei 1:3 gegen Salzburg rutschte man ans Tabellenende ab. „Wir müssen der Realität ins Auge schauen und anerkennen, dass wir in der Meistergruppe nur punkten können, wenn wir als Kollektiv auf Top-Niveau funktionieren“, gestand Trainer Stephan Helm.

Will die Austria ihr Ziel, einen Platz mit Europacup-Chance, erreichen, muss sie zumindest Fünfter werden. „Jetzt gilt es, gegen Sturm Graz zu gewinnen, und wichtig wäre auch, dass sich die Personalsituation lichtet“, meinte Kapitän Manfred Fischer. Die Schlüsselkräfte Johannes Eggestein und Abu Barry sind fraglich.

(APA) / Artikelbild: GEPA