Tabellenschlusslicht Altach überrascht bei Blau-Weiß Linz

Der SCR Altach hat seinen fast ein halbes Jahr währenden Negativlauf beendet und Trainer Fabio Ingolitsch den ersten Sieg beschert. Das Tabellenschlusslicht feierte am Samstag in der Fußball-Bundesliga einen 3:1 (0:0)-Auswärtserfolg gegen Blau-Weiß Linz und verkürzte den Rückstand auf den Vorletzten GAK zumindest für einen Tag auf zwei Punkte.

Seit dem 18. August waren die Vorarlberger in 14 Spielen sieglos gewesen, auch unter dem Anfang Oktober engagierten Ingolitsch blieb danach die Trendwende aus. Am Samstag erlösten aber Florian Dietz (48.), Pascal Estrada (68.) und Ronivaldo mit einem Eigentor (72.) den SCR. Für die um den Einzug in die Meistergruppe kämpfenden, aber diesmal enttäuschenden Oberösterreicher traf Anderson (58.) zum zwischenzeitlichen Gleichstand.

Beide Teams gingen die Sache in der ersten Halbzeit sehr vorsichtig an. Kompakte Defensivabteilungen und ungenaue Pässe prägten das behäbige Geschehen, das sich fast nur im Mittelfeld abspielte. Nur je einmal wurden die Linzer (19.) und die Altacher (27.) in der ersten halben Stunde halbwegs gefährlich. In der 39. Minute vergab SCR-Stürmer Marlon Mustapha die größte Chance, sein unplatzierter Schuss stellte Torhüter Radek Vitek vor keine Probleme.

Partie nahm nach der Pause Schwung auf

Nach der Pause kam Schwung in die Partie. Den ersten Schlag setzten die Gäste durch Köln-Leihgabe Dietz, der den von einem BW-Abwehrspieler kommenden Ball einschoss. Den Linzern gelang durch einen Anderson-Kopfball der Ausgleich.

Mit einem Doppelschlag innerhalb von fünf Minuten holten sich die Altacher aber drei Punkte. Estrada brachte sein Team nach Dietz-Hereingabe aus kurzer Distanz in Führung, Linz-Torjäger Ronivaldo lenkte eine Flanke von Paul Koller ins eigene Tor. Altach brachte den Vorsprung in einer hektischen Schlussphase sicher über die Zeit und verbuchte erstmals in dieser Saison mehr als zwei Treffer in einer Partie.

(APA)

Die Tore im VIDEO:

0:1 – Dietz (49.)





1:1 – Anderson (58.)





1:2 – Estrada (68.)





1:3 – Ronivaldo (72./Eigentor)





