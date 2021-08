Tadic schätzt Schopp und Russ als “entgegengesetzte Typen”

via

via Sky Sport Austria

Auf den Traumstart folgten erste Hindernisse: Seit dem Auftaktsieg beim SK Rapid Wien wartet der TSV Hartberg nun seit vier Partien auf einen vollen Erfolg. Bei “Talk und Tore” spricht Hartberg-Stürmer Dario Tadic über die ersten Bundesligapartien und zieht einen Trainervergleich zwischen Markus Schopp und Kurt Russ.

„Es ist sicher nicht optimal verlaufen. Wir hatten einen super Start, gewinnen in Wien gegen Rapid und daheim, die Woche darauf, einen nicht so gute Leistung von der ganzen Mannschaft. Sicher nicht optimal, aber ich will es auch nicht schlechtreden”, resümiert der Angriffsroutinier nach bislang fünf ergatterten Punkten.

Tadic: Schopp und Russ als “zwei entgegengesetzte Typen”

Die Mannschaft sieht er auch nach dem kurzfristigen Trainerwechsel auf dem richtigen Kurs: “Der Markus (Schopp, Anm.) und der Kurt sind eigentlich zwei entgegengesetzte Typen. Aber es funktioniert ganz gut. Der Kurt war ja auch schon ein Jahr Co-Trainer und wir wissen ganz genau, was er von uns verlangt.”

Nur die letzte Personalentscheidung, als Tadic zuletzt gegen den LASK keine einzige Minute lang spielte, konnte er selbst nicht ganz nachvollziehen: “Es ist zum Akzeptieren, aber natürlich bin ich nicht glücklich, dass ich 90 Minuten auf der Bank sitze.”

Tadic über den “Kritiker” Swete:

(Red.)