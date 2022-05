Täglich LIVE im Stream: Die Wells Fargo Championship

Im Golf-Kalender stehen die Wells Fargo Championship auf dem Plan. Sky überträgt von Donnerstag bis Sonntag live im TV sowie im Stream auf skysportaustria.at und in der Sky Sport App.

Die PGA Tour gastiert in Potomac, Maryland (USA). Auf dem TPC Potomac at Avenel Farm werden die Wells Fargo Championship ausgetragen. Sky Sport ist natürlich wieder live am Abschlag und überträgt an allen vier Tagen im TV und im Livestream auf skysportaustria.at und in der Sky Sport App.

McIlroy, Fowler, Straka & Schwab bei den Wells Fargo Championship

Der zweifache FedExCup-Gewinner Rory McIlroy kommt als Titelverteidiger zu der Wells Fargo Championship. Zudem sind mit Max Homa (2019), Jason Day (2018), Brian Harman (2017), James Hahn (2016) und Rickie Fowler (2012) weitere ehemalige Gewinner des Turniers am Abschlag.

Mit Sepp Straka und Matthias Schwab sind auch zwei Österreicher am Start.

Die Wells Fargo Championship sind mit einem Preisgeld von knapp 8,5 Millionen Euro dotiert. Zudem erhält der Sieger 500 Punkte für die FedExCup-Wertung.

Sky zeigt von Donnerstag bis Sonntag für Sky Kunden (mit Sport Paket) den XXL-Livestream auf skysportaustria.at und in der Sky Sport App.

Die Wells Fargo Championship von Donnerstag bis Sonntag im XXL-Livestream

Die Übertragungszeiten* im Überblick:

Donnerstag, 05.05.: 12:45 Uhr bis 00:00 Uhr

12:45 Uhr bis 00:00 Uhr Freitag, 06.05.: 12:45 Uhr bis 00:00 Uhr

12:45 Uhr bis 00:00 Uhr Samstag, 07.05.: 13:00 Uhr bis 00:00 Uhr

13:00 Uhr bis 00:00 Uhr Sonntag, 08.05.: 13:00 Uhr bis 00:00 Uhr

*Änderungen der Übertragungszeiten vorbehalten

Featured Group & Tee Times

Nach der täglichen Übertragung der ersten Stunden des Worldfeeds begleiten wir zusätzlich noch jeden Tag eine Featured Group im Stream:

Donnerstag:

ab 20 Uhr: Sergio Garcia / Gary Woodland / Luke List

Freitag:

ab 20 Uhr: Abraham Ancer / Marc Leishman / Corey Conners

Golf live: Wells Fargo Championship im TV bei Sky

Sky zeigt die Mexico Open at Vidanta auch live im TV. Die Übertragungszeiten im Überblick:

Donnerstag, 05.05.: 21:00 Uhr – 00:00 Uhr auf Sky Sport 2

21:00 Uhr – 00:00 Uhr auf Sky Sport 2 Freitag, 06.05.: 21:00 Uhr – 00:00 Uhr auf Sky Sport 2

21:00 Uhr – 00:00 Uhr auf Sky Sport 2 Samstag, 07.05.: 21:00 Uhr – 00:00 Uhr auf Sky Sport 5

21:00 Uhr – 00:00 Uhr auf Sky Sport 5 Sonntag, 08.05.: 21:00 Uhr – 00:00 Uhr auf Sky Sport 1

Kommentator ist Irek Myskow.

