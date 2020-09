Taferner beim WAC voll angekommen: “Das Gesamtbild passt einfach gut”

via

via Sky Sport Austria

Matthäus Taferner scheint beim Wolfsberger AC sein sportliches Glück gefunden zu haben.

Der 19-Jährige Neuzugang erzielte in der vergangenen Runde beim 2:0-Erfolg in Hartberg seinen ersten Bundesligatreffer und spielt in den Zukunftsplanungen von Trainer Ferdinand Feldhofer eine zentrale Rolle im Mittelfeld des WAC.

“Das Gesamtbild passt einfach gut”, sagt Taferner und schätzt die Ruhe in seinem neuen Klub sehr: “Es ist – im Verhätnis zu anderen Vereinen – ein ruhigeres Umfeld. Es ist weniger Druck von der Öffentlichkeit da. Das sind gute Voraussetzungen um frei aufzuspielen und das Fußballspielen zu genießen.”