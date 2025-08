Tagger, Grabher und Kraus schlagen beim ITF-Turnier in Amstetten auf

Österreichs Tennis-Fans werden kommende Woche mit besonderer Aufmerksamkeit Richtung Amstetten blicken.

Beim mit 60.000 Euro dotierten ITF-W75-Turnier sind mit Julia Grabher und Sinja Kraus nicht nur die beiden rot-weiß-roten Top-150-Spielerinnen am Start, sondern auch die große Nachwuchshoffnung Lilli Tagger. Die erst 17-jährige Osttirolerin, die Anfang Juni den Juniorinnenbewerb bei den French Open gewonnen hat, erhielt ebenso eine Wildcard wie auch Ekaterina Perelygina.

Tagger tritt erstmals seit dem Gewinn des Major-Titels in Österreich an. Sie tritt nach dem Wimbledon-Turnier nun nur noch bei den Erwachsenen an. In der Juniorinnen-Weltrangliste ist sie Dritte, im WTA-Ranking als Nummer 519 schon drittbeste Österreicherin. Beim W35-Turnier Ende März in Terrassa in Spanien hatte Tagger ihren ersten ITF-Titel geholt.

ÖTV-Sportdirektor Jürgen Melzer freut sich über die perfekte Bühne, die die Ladies Open Amstetten den Österreicherinnen bieten. „Sie werden definitiv ein Wörtchen um den Turniersieg mitreden“, glaubt Melzer.

