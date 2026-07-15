Tagger kämpft in Athen um Viertelfinal-Einzug – heute live & exklusiv auf Sky

Lilli Tagger gegen Sara Bejlek heute (nicht vor 19:30 Uhr) live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Streame die WTA-Tour mit Sky X

Lilli Tagger steht beim WTA 250 Turnier in Athen im Achtelfinale. Die junge Osttirolerin setzte sich am Montag zum Auftakt gegen Lokalmatadorin Marianne Argyrokastriti souverän mit 6:1, 6:1 durch. In der Runde der letzten 16 trifft sie nun auf Sara Bejlek, die aktuelle Nummer 42 der Weltrangliste. Die 20-jährige Tschechin feierte Anfang des Jahres beim WTA-500-Turnier in Abu Dhabi ihren ersten Titel auf der WTA Tour. Das Duell der beiden Nachwuchshoffnungen wird heute im dritten Match nach 16:30 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 2 übertragen.

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Lilli Tagger – Sara Bejlek (nicht vor 19:30 Uhr) live auf Sky Sport Austria 2

Kommentator: Michael Ganhör