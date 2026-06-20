Tagger scheitert knapp in Eastbourne – Kraus in Quali von Bad Homburg weiter

Lilli Tagger verpasst den Einzug in die nächste Qualifikationsrunde beim WTA-Turnier in Eastbourne nur knapp.

Die junge Österreicherin muss sich der Russin Anastasia Zakharova nach einem hart umkämpften Dreisatz-Match mit 4:6, 7:5, 6:7 geschlagen geben.

Erfolgreicher verläuft der Samstag hingegen für Sinja Kraus. Die Österreicherin setzt sich in der Qualifikation des WTA-Turniers in Bad Homburg gegen die Tschechin Tereza Martincová mit 6:4, 6:3 durch und feiert damit einen souveränen Auftaktsieg.

Im Kampf um einen Platz im Hauptbewerb bekommt es Kraus nun mit der Mexikanerin Renata Zarazúa zu tun.