Tagger setzt Siegeszug in Mumbai fort

Lilli Tagger eilt beim WTA125-Turnier in Mumbai von Sieg zu Sieg. Die noch 17-jährige Osttirolerin, die als Österreichs größte Tennis-Zukunftshoffnung gilt, rang am Freitag im Viertelfinale die als Nummer zwei gesetzte Lettin und Weltranglisten-99., Darja Semenistaja, nach 2:17 Stunden 4:6,6:4,6:2 nieder.

Sie trifft nun auf die Chinesin Tian Fangran und ist gegen die WTA-325. Favoritin. Im Ranking schiebt sich Tagger nun bereits in die Top 120.

Holt der Schützling von Francesca Schiavone bei dem mit 115.000 Dollar dotierten Hartplatzturnier in Indien den Titel, würde sie punktemäßig mit der auf Platz 104 liegenden Sinja Kraus gleichziehen. Für den Halbfinaleinzug erhält sie einmal 5.300 US-Dollar sowie 49 WTA-Zähler.

Quali-Out für Grabher in Doha

In der Qualifikation des WTA-1000-Turniers in Doha ist für Julia Grabher gleich in Runde eins das Aus gekommen. Gegen die Russin Anastasia Sacharowa verlor sie zweimal 4:6.

(APA) / Artikelbild: GEPA