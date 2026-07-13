Tagger übersteht Auftakthürde in Athen souverän

Tennisspielerin Lilli Tagger hat die Auftakthürde beim WTA-Turnier in Athen souverän gemeistert.

Die 18-Jährige bezwang in der ersten Runde des Hauptbewerbs die Griechin Marianna Argyrokastriti klar mit 6:1, 6:1.

Taggers Matchball im VIDEO

Keinerlei Probleme bekundete in der ersten Runde des WTA250-Turniers von Athen die 18-jährige Lilli Tagger, die den Weg in den Hauptbewerb über die Qualifikation geschafft hatte. Österreichs Nummer zwei fegte die Griechin Marianne Argyrokastriti, Nummer 725 der Welt, mit 6:1,6:1 vom Platz.