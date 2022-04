Taktik-Diskussion um ÖFB-Team: So würde es Peter Stöger als Teamchef anlegen

Sky Experte Peter Stöger spricht über sein Treffen mit ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel und erklärt seinen Zugang zur Taktik-Diskussion um das ÖFB-Team.

„Wir kennen uns seit 30 Jahren. Wir wissen wie wir Fußball sehen. […] Es war klar, dass es mit viel mehr Trainern Gespräche geben wird. Ich habe im Grunde auch gesagt, wenn das wer möchte, dann ist der Job für mich interessant“, erzählt Stöger über seinem Austausch mit Schöttel.

Über die Taktik-Diskussion sagt Stöger: „Ich würde es so anlegen, dass die Mannschaft bestmöglich performen kann. Wir können über viele Spielanlagen und Systeme sprechen. Ich glaube, dass das Entscheidende für einen Trainer ist, der in kurzer Zeit Entscheidungen treffen muss, dass er schaut, was er zur Verfügung hat und welche Jungs richtig gut drauf sind. Und ich meine, er muss ein sehr flexibler Trainer in seiner Denke sein. Das ist etwas, das viele Trainer drauf haben und in der Umsetzung liegt dann oft der Hund begraben. Das ist mein Zugang. Ich glaube nicht, dass man sagen kann: Wir pressen oder verteidigen uns jetzt zu Tode und deswegen werden wir Europameister.“