Talent mit Vergangenheit in Kärnten bei Inter auf dem Zettel

Der in Kärnten aufgewachsene Innenverteidiger Tarik Muharemovic ist in Italien erneut in den Fokus eines Topklubs gerückt.

Laut der „Gazzetta dello Sport“ beschäftigt sich Inter Mailand intensiv mit dem 22-Jährigen, der aktuell für US Sassuolo in der Serie A aufläuft. Ein möglicher Wechsel könnte bereits im Winter-Transferfenster zum Thema werden.

Muharemovic, der seine fußballerische Ausbildung unter anderem bei Austria Klagenfurt und dem Wolfsberger AC absolvierte, überzeugt in Italien vor allem durch seine Vielseitigkeit. Inter schätzt den bosnischen Teamspieler sowohl als mögliche Alternative auf der linken Abwehrseite als auch als zentralen Verteidiger. Genau diese Flexibilität macht ihn für die „Nerazzurri“ interessant.

Abgang von Routinier könnte Inter-Wechsel ermöglichen

Ein Winter-Transfer ist demnach jedoch an eine Bedingung geknüpft: Sollte Stefan de Vrij Inter Mailand vorzeitig verlassen, wäre der Weg für Gespräche mit Sassuolo frei. Der Vertrag des 33-jährigen Niederländers läuft im Sommer aus, zudem ist seine Rolle im Team zuletzt kleiner geworden. Sportdirektor Giuseppe Marotta soll in diesem Fall bereit sein, bei Sassuolo vorstellig zu werden.

Muharemovic steht beim Serie-A-Klub noch bis 2031 unter Vertrag. Zudem besitzt Juventus Turin, wo der Verteidiger zwischen 2021 und 2024 spielte, eine Beteiligung an einem möglichen Weiterverkauf. Auch die „Alte Dame“ wird deshalb die Entwicklungen genau verfolgen.

Muharemovic in Kärnten ausgebildet

Der 1,87 Meter große Abwehrspieler ist in Ljubljana geboren, wuchs jedoch in Kärnten auf. Seine Ausbildung absolvierte Muharemovic bei Austria Klagenfurt und dem WAC. Für die Lavanttaler absolvierte der Defensivspieler auch fünf Bundesliga-Partien. Im Sommer 2021 zog es ihn zu Juventus Turin, wo er ab 2022 für die Next Gen-Mannschaft in der drittklassigen Serie C auflief.

In der Spielzeit 2024/25 wurde der Verteidiger an Sassuolo in die Serie B ausgeliehen. Nach dem geschafften Aufstieg in die Serie A zog es Muharemovic im Sommer 2025 für etwa drei Millionen Euro fix zu Sassuolo. Für das bosnische Nationalteam stand Muharemovic ab 2024 insgesamt zehnmal auf dem Feld (1 Tor), u.a. auch in beiden WM-Qualifikationsspielen gegen Österreich.

Trotz seiner Vergangenheit in Österreich hat der Linksfuß keine österreichische Staatsbürgerschaft. Neben dem Herkunftsland seiner Eltern hätte Muharemovic aber auch für sein Geburtsland Slowenien spielen können. Gleiches gilt für seinen Bruder Kenan Muharemovic, der aktuell bei Rapid II in der 2. Liga spielt.

(Red.)

Bild: Imago