„Talk & Tore Exklusiv“ mit Salzburg-Geschäftsführer Stephan Reiter heute live bei Sky

Der langjährige Salzburg-Geschäftsführer Stephan Reiter zu Gast bei Constanze Weiss

Das neue Jahr wird mit einer Ausgabe von „Talk & Tore Exklusiv“ eingeläutet. Dabei begrüßt Moderatorin Constanze Weiss mit Stephan Reiter den langjährigen Geschäftsführer von Red Bull Salzburg, der vergangenes Jahr auch in den Vorstand der European Club Association gewählt wurde. Private und persönliche Themen des Gastes stehen in dieser Spezialausgabe im Vordergrund. Dabei werden auch sportliche Inhalte rund um den österreichischen Serienmeister nicht zu kurz kommen.

Das Erfolgsformat „Talk & Tore“ ist in der aktuellen Saison an seinen „alten“ Sendeplatz am Sonntagabend zurückgekehrt. Unter dem Hashtag #SkyTuT können die Zuseher:innen Fragen an die von Constanze Weiss oder Martin Konrad moderierte Talkrunde richten.

Sonntag, 11. Februar 2024, 20:00 Uhr, Sky Sport Austria 1

