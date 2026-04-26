„Talk & Tore“ heute live auf Sky Sport Austria

„Talk & Tore“: Der Fußballtalk heute direkt am Anschluss an „Alle Spiele, alle Tore“ ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Moderator Guido Friedrich begrüßt die Zuseher:innen

Streame mit Sky X

Am heutigen Sonntag dürfen sich die Zuseher:innen bei „Talk & Tore“ auf spannende Gäste freuen.

In der 582. Ausgabe der Sendung empfängt Moderator Guido Friedrich die Geschäftsführerin Wirtschaft des SK Rapid, Daniela Bauer. Die Niederösterreicherin ist seit 1. September 2025 im Amt. Sie wird spannende Einblicke in ihre bisherige Karriere bieten, welche sie unteranderem zur DFL und der Allianz führte. Weitere Themen im Gespräch behandeln natürlich den SK Rapid und in welche Richtung sich der Verein entwickeln möchte.

Ebenfalls zu Gast sind Christoph Schösswendter, Sportdirektor bei Blau-Weiß Linz, und Dominik Baumgartner, Kapitän beim Wolfsberger AC. Im Gespräch liegt hier der Fokus auf den Abstiegskampf in der ADMIRAL Bundesliga und welche Auswirkungen ein Gang in die zweite Liga für die jeweiligen Vereine haben würde. Persönliche Geschichten und Einblicke der Gäste runden die Sendung ab.

„Talk & Tore“ am Sonntag live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Unter dem Hashtag #SkyTuT können die Zuseher:innen Fragen an die von Constanze Weiss, Martin Konrad oder Guido Friedrich moderierte Talkrunde richten.

„Talk & Tore“

Sonntag, 26. April 2026, 20:00 Uhr, Sky Sport Austria 1