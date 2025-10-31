„Talk & Tore“ mit Christian Jauk und Tino Wawra am Sonntag live bei Sky Sport Austria

„Talk & Tore“: Der Fußballtalk am Sonntagabend direkt im Anschluss an „Alle Spiele, alle Tore“ ab 20:00 Uhr auf Sky Sport Austria 1

Moderator Martin Konrad begrüßt die Zuseher:innen

Am kommenden Sonntag dürfen sich Sky Seher:innen wieder auf spannende Gäste bei „Talk & Tore“ freuen.

In der 566. Ausgabe von „Talk & Tore“ begrüßt Moderator Martin Konrad zwei Funktionäre der ADMIRAL Bundesliga. Der Präsident des SK Sturm Graz, Christian Jauk, sowie der Sportdirektor des Grazer AK 1902, Tino Wawra, nehmen im Studio Platz. Komplettiert wird die Runde von Sky Reporter und Moderator Michael Ganhör. Themen der Sendung sind die aktuelle Lage der Grazer Klubs, generelle Entwicklungen im Fußball und in der Liga sowie auch persönliche Einblicke. Außerdem wird Gerald Scheiblehner, derzeit Trainer von Grasshoppers Zürich, per Video zugeschaltet. Wawra und Scheiblehner verbindet eine lange gemeinsame Zeit bei Blau-Weiß Linz, die sie 2023 mit dem Aufstieg in die ADMIRAL Bundesliga krönten.

„Talk & Tore“ am Sonntag live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Unter dem Hashtag #SkyTuT können die Zuseher:innen Fragen an die von Constanze Weiss, Martin Konrad oder Guido Friedrich moderierte Talkrunde richten.

„Talk & Tore“

Sonntag, 2. November 2025, 20:00 Uhr, Sky Sport Austria 1