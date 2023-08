„Talk & Tore“ mit dem Sky Experten Didi Hamann & Dominik Baumgartner ab 20 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Am Sonntag begrüßt Moderatorin Constanze Weiss den Sky Experten Didi Hamann und WAC-Verteidiger Dominik Baumgartner im „Talk & Tore“ Studio. Auch dessen Bruder und Leipzig-Legionär Christoph Baumgartner wird via Live-Schalte Teil der Sendung sein. Neben den aktuellen Ereignissen der ADMIRAL Bundesliga steht auch der Saisonstart der Deutschen Bundesliga im Mittelpunkt der Sendung.



Das Erfolgsformat „Talk & Tore“ kehrt in der neuen Saison zurück an seinen „alten“ Sendeplatz am Sonntagabend. Direkt im Anschluss an „Alle Spiele, alle Tore“ begrüßen Martin Konrad & Constanze Weiss künftig spannende Gäste zur Fußballdebatte. Die Zuseher:innen erwartet auch in der kommenden Saison ein interessanter Mix aus Exklusivsendungen fokussiert auf einen Gast und lebendigen Talkrunden. Unter dem Hashtag #SkyTuT können die Zuseher:innen ab sofort Fragen an die Talkrunde richten.



Sonntag, 20. August 2023, 20:00 Uhr, Sky Sport Austria 1