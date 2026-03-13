„Talk & Tore“ mit Fabio Ingolitsch und Tobias Kainz am Sonntag live bei Sky Sport Austria

„Talk & Tore“: Der Fußballtalk am Sonntagabend direkt im Anschluss an „Alle Spiele, alle Tore“ ab 20:15 Uhr auf Sky Sport Austria 1

Moderator Guido Friedrich begrüßt die Zuseher:innen

Die Sendung mit Sky X live streamen

Am kommenden Sonntag dürfen sich Sky Seher:innen wieder auf spannende Gäste bei „Talk & Tore“ freuen.

Moderator Guido Friedrich begrüßt in der 577. Ausgabe von „Talk & Tore“ den Cheftrainer des SK Sturm Graz, Fabio Ingolitsch, sowie Tobias Kainz, Führungsspieler beim Überraschungsteam aus Hartberg, im Studio. Die Sendung widmet sich dem Auftakt der Meistergruppe und beleuchtet den packenden Meister- und Abstiegskampf, wobei der Fokus speziell auf dem SK Sturm Graz und dem TSV Hartberg liegt.

Außerdem werden die ersten Monate von Fabio Ingolitsch beim amtierenden Meister SK Sturm Graz, die Entwicklung des Teams, Spielidee, Kader und die Ziele für die kommenden Wochen thematisiert. Tobias Kainz, der beim TSV Hartberg schon fast als Urgestein gilt, gibt Einblicke in die Entwicklung der Hartberger und die Ambitionen des Teams für die Meistergruppe. Persönliche Einblicke der Gäste runden die Sendung ab.

„Talk & Tore Exklusiv“ am Sonntag live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Unter dem Hashtag #SkyTuT können die Zuseher:innen Fragen an die von Constanze Weiss, Martin Konrad oder Guido Friedrich moderierte Talkrunde richten.

„Talk & Tore“

Sonntag, 15. März 2026, 20:15 Uhr, Sky Sport Austria 1