„Talk & Tore“ mit Hoffenheims Geschäftsführer Sport Andreas Schicker heute live bei Sky Sport Austria

„Talk & Tore“: Der Fußballtalk am Sonntagabend direkt im Anschluss an „Alle Spiele, alle Tore“ ab 20:00 Uhr auf Sky Sport Austria 1

Moderator Martin Konrad begrüßt die Zuseher:innen

Am Sonntag dürfen sich Sky Seher:innen zum letzten Mal in diesem Jahr auf spannende Gäste bei „Talk & Tore“ freuen.

Martin Konrad begrüßt am morgigen Sonntag Geschäftsführer Sport der TSG Hoffenheim, Andreas Schicker, sowie Kleine Zeitung-Journalist Peter Klimkeit. Seit etwas mehr als einem Jahr ist Schicker nun in führender Position beim Deutschen Bundesligisten tätig und sorgt in dieser Saison mit seinem Trainer Christian Ilzer für einen sportlichen Aufschwung. Neben den aktuellen Themen rund um die Deutsche Bundesliga mit Fokus auf Hoffenheim wird nach der letzten Runde 2025 auch auf die bisherige Saison der heimischen Bundesliga zurückgeblickt.

„Talk & Tore“ am Sonntag live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Unter dem Hashtag #SkyTuT können die Zuseher:innen Fragen an die von Constanze Weiss, Martin Konrad oder Guido Friedrich moderierte Talkrunde richten.

„Talk & Tore“

Sonntag, 14. Dezember 2025, 20:00 Uhr, Sky Sport Austria 1