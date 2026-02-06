„Talk & Tore“ mit Jakob Jantscher und Kevin Wimmer am Sonntag live

„Talk & Tore“: Der Fußballtalk am Sonntagabend direkt im Anschluss an „Alle Spiele, alle Tore“ ab 20:00 Uhr auf Sky Sport Austria 1

Moderator Martin Konrad begrüßt die Zuseher:innen

Wien, 6. Februar 2026 – Am kommenden Sonntag dürfen sich Sky Seher:innen wieder auf spannende Gäste bei „Talk & Tore“ freuen.

Die ADMIRAL Bundesliga ist aus der Winterpause zurück – und damit auch „Talk & Tore“! Am kommenden Sonntag begrüßt Moderator Martin Konrad im Studio die beiden ehemaligen ADMIRAL Bundesliga-Spieler und ÖFB-Teamspieler Jakob Jantscher und Kevin Wimmer. Thematisch widmet sich die Diskussion dem Frühjahresauftakt, dem spannenden Kampf um die Meister- und Qualifikationsgruppe sowie dem zurückliegenden Wintertransferfenster, wobei der Fokus besonders auf Sturm Graz sowie dem SK Rapid liegt. Persönliche Einblicke der Gäste runden die Sendung ab.

„Talk & Tore“ am Sonntag live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Unter dem Hashtag #SkyTuT können die Zuseher:innen Fragen an die von Constanze Weiss, Martin Konrad oder Guido Friedrich moderierte Talkrunde richten.

„Talk & Tore“

Sonntag, 8. Februar 2026, 20:00 Uhr, Sky Sport Austria 1