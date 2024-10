„Talk & Tore“: Der Fußballtalk am Sonntagabend direkt im Anschluss an „Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

In der kommenden Ausgabe von „Talk & Tore“ begrüßt Moderator Martin Konrad zwei ehemalige österreichische Top-Spieler der ADMIRAL Bundesliga. Mit Roman Wallner und Jakob Jantscher nehmen ganze 627 Bundesligaspiele im Studio Platz. Während Wallner bis vor kurzem noch als Co-Trainer beim SCR Altach tätig war, kickt Jantscher noch in Österreichs 2. Liga beim ASK Voitsberg.

Neben ihrer aktuellen Situation und ihren Zukunftsplänen werden auch die außergewöhnlichen Karrieren der Gäste besprochen. Zudem stehen aktuelle Themen der ADMIRAL Bundesliga, vor allem rund um Salzburg und Sturm Graz, ebenso im Fokus der Sendung, wie die anstehende internationale Woche. Abgerundet wird die Gesprächsrunde durch Peter Altmann, Journalist bei der Kleinen Zeitung.

„Talk & Tore” am Sonntag live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Unter dem Hashtag #SkyTuT können die Zuseher:innen Fragen an die von Constanze Weiss, Martin Konrad oder Guido Friedrich moderierte Talkrunde richten.

Sonntag, 20. Oktober 2024, 20:00 Uhr, Sky Sport Austria 1

