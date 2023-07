„Talk & Tore“ mit Jürgen Werner, Mario Haas und Sky Experte Alfred Tatar am Sonntag

Bei „Talk & Tore“ geht es in der kommenden Saison wieder zur Sache. Das Erfolgsformat erhält einen neuen Sendeplatz und liefert am Sonntagabend direkt im Anschluss an die Bundesligasendung einen spannenden Einblick in die Welt des Sports.



Am kommenden Sonntag führt Moderator Martin Konrad ab 19:30 Uhr durch „Talk & Tore“ und begrüßt in der 495. Ausgabe den Sport-Vorstand von Austria Wien Jürgen Werner sowie SK Sturm-Legende Mario Haas, der aktuell U16-Akademie-Trainer bei den Grazern ist. Sky Experte Alfred Tatar komplettiert diese hochkarätige Runde. Im Mittelpunkt der Sendung steht der Auftakt zur 50. Bundesliga-Saison mit besonderem Fokus auf Austria Wien und Sturm Graz.

„Talk & Tore“ am Sonntag live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Das Erfolgsformat „Talk & Tore“ kehrt in der neuen Saison zurück an seinen „alten“ Sendeplatz am Sonntagabend. Direkt im Anschluss an die Bundesligasendung begrüßen Martin Konrad & Constanze Weiss künftig spannende Gäste zur Fußballdebatte. Die Zuseher:innen erwartet auch in der kommenden Saison ein interessanter Mix aus Exklusivsendungen fokussiert auf einen Gast und lebendigen Talkrunden. Unter dem Hashtag #SkyTuT können die Zuseher:innen ab sofort Fragen an die Talkrunde richten.

„Talk & Tore“

Sonntag, 30. Juli 2023, 19:30 Uhr, Sky Sport Austria 1

Artikelbild