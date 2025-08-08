„Talk & Tore“ mit Maximilian Senft und Joachim Standfest am Sonntag live

„Talk & Tore“: Der Fußballtalk am Sonntagabend direkt im Anschluss an „Alle Spiele, alle Tore“ ab 20:00 Uhr auf Sky Sport Austria 1

Moderatorin Constanze Weiss begrüßt die Zuseher:innen

Am kommenden Sonntag dürfen sich Sky Seher:innen wieder auf spannende Gäste bei „Talk & Tore“ freuen.

Constanze Weiss begrüßt zur 556. Ausgabe von „Talk & Tore“ den Aufstiegstrainer der SV Ried, Maximilian Senft, sowie Ex-Altach-Coach Joachim Standfest, der zuletzt vertragslose Profis in Steinbrunn trainierte. Komplettiert wir die kompetente Runde durch Kommentator Otto Rosenauer. Hauptfokus der Sendung liegt bei Aufsteiger Ried sowie weiteren aktuellen Ereignissen der ADMIRAL Bundesliga. Persönliche Themen der Gäste runden das Programm ab.

„Talk & Tore“ am Sonntag live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Unter dem Hashtag #SkyTuT können die Zuseher:innen Fragen an die von Constanze Weiss, Martin Konrad oder Guido Friedrich moderierte Talkrunde richten.

„Talk & Tore“

Sonntag, 10. August 2025, 20:00 Uhr, Sky Sport Austria 1

Artikelbild: GEPA