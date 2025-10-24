„Talk & Tore“ mit Philipp Semlic und Johannes Handl am Sonntag live bei Sky Sport Austria

„Talk & Tore“: Der Fußballtalk am Sonntagabend direkt im Anschluss an „Alle Spiele, alle Tore“ ab 20:00 Uhr auf Sky Sport Austria 1

Moderator Guido Friedrich begrüßt die Zuseher:innen

Wien, 24. Oktober 2025 – Am kommenden Sonntag dürfen sich Sky Seher:innen wieder auf spannende Gäste bei „Talk & Tore“ freuen.

In der 565. Ausgabe von „Talk & Tore“ begrüßt Moderator Guido Friedrich zwei Gäste aus der ADMIRAL Bundesliga. Der Trainer der WSG Tirol, Philipp Semlic, sowie Johannes Handl, Verteidiger der Wiener Austria, werden im „Talk & Tore“-Studio Platz nehmen. Im Fokus der Sendung stehen der Hauptstadtklub aus Favoriten sowie die WSG aus Tirol. Die sportliche Entwicklung der beiden Teams wird genauso behandelt wie übergeordnete Themen, zum Beispiel der geplante Stadionbau in Wattens. Abgerundet wird die Sendung mit Einblicken in das persönliche Leben und die Karrieren der beiden Gäste.

„Talk & Tore“ am Sonntag live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Unter dem Hashtag #SkyTuT können die Zuseher:innen Fragen an die von Constanze Weiss, Martin Konrad oder Guido Friedrich moderierte Talkrunde richten.

„Talk & Tore“

Sonntag, 26. Oktober 2025, 20:00 Uhr, Sky Sport Austria 1