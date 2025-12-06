„Talk & Tore“ mit Robert Klauß sowie den Sky-Experten Didi Hamann und Hans Krankl am Sonntag live bei Sky Sport Austria

„Talk & Tore“: Der Fußballtalk am Sonntagabend direkt im Anschluss an „Alle Spiele, alle Tore“ ab 20:00 Uhr auf Sky Sport Austria 1

Moderatorin Constanze Weiss begrüßt die Zuseher:innen

Morgen Sonntag dürfen sich Sky Seher:innen wieder auf spannende Gäste bei „Talk & Tore“ freuen.

In der 570. Ausgabe von „Talk & Tore“ begrüßt Constanze Weiss die Sky Experten Didi Hamann und Hans Krankl sowie den ehemaligen Cheftrainer des SK Rapid, Robert Klauß. Es gibt in dieser hochkarätigen Runde viele Themenblöcke zu besprechen: Die Probleme der Großklubs in der ADMIRAL Bundesliga, die Gruppenauslosung der WM 2026, die Österreich Argentinien mit Lionel Messi bescherte sowie die Brennpunkte in der Deutsche Bundesliga und die bevorstehende Woche in den UEFA Klubwettbewerben.

„Talk & Tore“ am Sonntag live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Unter dem Hashtag #SkyTuT können die Zuseher:innen Fragen an die von Constanze Weiss, Martin Konrad oder Guido Friedrich moderierte Talkrunde richten.

„Talk & Tore“

Sonntag, 7. Dezember 2025, 20:00 Uhr, Sky Sport Austria 1