„Talk & Tore“ mit Tomas Zorn und Dominik Thalhammer am Sonntag live

„Talk & Tore“: Der Fußballtalk am Sonntagabend direkt im Anschluss an „Alle Spiele, alle Tore“ ab 20:15 Uhr auf Sky Sport Austria 1

Moderator Guido Friedrich begrüßt die Zuseher:innen

Wien, 27. Februar 2026 – Am kommenden Sonntag dürfen sich Sky Seher:innen wieder auf spannende Gäste bei „Talk & Tore“ freuen.

In der 575. Ausgabe von „Talk & Tore“ begrüßt Moderator Guido Friedrich den neuen Sportvorstand des FK Austria Wien, Tomas Zorn, sowie Dominik Thalhammer, unter anderem ehemaliger Trainer und Sportdirektor des LASK, im Studio. Die Diskussion widmet sich dem aktuellen sportlichen Geschehen in der ADMIRAL Bundesliga, insbesondere dem Kampf um die Meistergruppe und den Titel – mit besonderem Fokus auf das Duell zwischen Austria Wien und dem LASK. Darüber hinaus stehen übergeordnete Themen rund um diese beiden Klubs im Mittelpunkt. Auch die ersten Wochen von Tomas Zorn bei der Austria werden beleuchtet. Persönliche Einblicke der Gäste runden die Sendung ab.

„Talk & Tore“ am Sonntag live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Unter dem Hashtag #SkyTuT können die Zuseher:innen Fragen an die von Constanze Weiss, Martin Konrad oder Guido Friedrich moderierte Talkrunde richten.

„Talk & Tore“

Sonntag, 1. März 2026, 20:15 Uhr, Sky Sport Austria 1