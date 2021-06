Tampa Bay Lightning hat den ersten Schritt zu einer erfolgreichen Titelverteidigung in der NHL gemacht.

Das Team aus Florida bezwang in der Nacht auf Dienstag im ersten Finalspiel um den Stanley-Cup die Montreal Canadiens auf eigenem Eis mit 5:1 und ging somit in der “best-of-seven”-Finalserie mit 1:0 in Führung. Das zweite von maximal sieben Matches geht in der Nacht auf Donnerstag (MESZ) erneut in Florida in Szene.

(APA)/Bild: Imago