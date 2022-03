Tatar: „Ära Koller ist das Cordoba der Jetzt-Zeit“

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 wird fix ohne die österreichische Nationalmannschaft stattfinden – doch auch nach dem Out in der Qualifikation setzen sich die Debatten um die zukünftige Ausrichtung des ÖFB fort. In der brandneuen Folge von DAB | Der Audiobeweis kritisiert Sky Experte Alfred Tatar Vergleiche zwischen der Ära Koller sowie der Zeit unter Teamchef Franco Foda – und sieht in dieser „Verklärung der Vergangenheit“ ein großes Problem.



„Für mich ist die Ära Koller das Cordoba der Jetzt-Zeit“, kritisiert Tatar den subjektiven Rückblick auf die Zeit unter dem Foda-Vorgänger. „Wir haben eine Quali gespielt mit neun Siegen und einem X – aber das waren Hundspartien phasenweise, mit Siegestoren in der 90 Minuten teilweise“, führt er weiter aus.

Die knappen Siege hätten folglich zu einer irreführenden Top-Ten-Platzierung in der FIFA-Weltrangliste und in weiterer Folge zu einer überzogenen Erwartungshaltung geführt. Die anschließende EM 2016 war für den langjährigen Coach folglich „ein Drama, dass die Tür nicht zugeht.“

Die Ära Koller sieht Tatar daher als ungerechten Gradmesser für Fodas Zeitraum an: „Foda kommt halt nicht an, aber vom Erfolg her – unter wem war Österreich jemals im EM-Achtelfinale? Unter Foda, nicht unter Koller. Wir verklären Dinge in der Vergangenheit, die es nicht zu verklären gilt.“

Der einstige Mattersburg-Coach wünscht sich daher einen bodenständigeren Blick der österreichischen Fußballfans auf das Nationalteam: „Wir sollten eine große Portion Realismus einkehren lassen und den Fokus auf die Spieler und nicht auf den Trainer legen.“

(Red.)