Tatar: „Austria hat die schlechteren Karten im Derby“

via Sky Sport Austria

Für Sky-Experte Alfred Tatar hat die Wiener Austria die schlechteren Karten im 337. Wiener Derby am Sonntag (ab 16:15 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 – streame das Wiener Derby und den ganzen Livesport mit Sky X um nur 15 € im Monat).

Neben der 0:5-Auswärtsschlappe gegen Villarreal und dem 1:3 gegen Sturm Graz sind die Favoritner auch kadertechnisch limitiert. Alfred Tatar sieht wenig Chancen für Austria: „Wenn du mit so einem Rucksack auf das Spielfeld gehst, kannst du dir tausend Mal einreden ‚Alles ist intakt und wir sind motiviert‘. Da steht auch ein Gegner, für den gilt das gleiche und die haben aber in letzter Zeit positive Resultate gehabt. (…) Natürich bemüht man sich und glaubt, es ist ein besonderes Spiel. Aber von Beginn an hat man aus meiner Sicht die schlechteren Karten im Derby.“

Tatar: „Derby könnte für Austria Wendepunkt sein, aber…“