Tatar: „Der Hauptgrund, warum Klagenfurt so performt, ist das Trainerauge vom Trainer“

Sky-Experte Alfred Tatar hat in der neuesten Folge von DAB | Der Audiobeweis u.a über die starken Leistungen von Austria Klagenfurt gesprochen.

Die Klagenfurter halten nach zwölf Runden bei 21 Punkten und liegen in der Tabelle auf Rang vier. Einen großen Anteil am Höhenflug der Kärntner hat laut Tatar Trainer Pacult. „Peter Pacult hat in seinem Kader eine größerer Anzahl an Spielern, und er schaut auf jeden genau hin. Dann überlegt er sich gut, welche Position er diesem Spieler zumuten kann, und stellt ihn dann auch dort auf. Und so funktioniert das Werk“, erklärte Tatar und fügte an: „Der Hauptgrund, warum Klagenfurt so performt, ist das Trainerauge vom Trainer. Der Hauptbestandteil des Erfolgs von Klagenfurt ist A, Trainerarbeit im konditionellen Bereich, und B, die gute Mischung aufgrund der morphologischen und anatomischen Voraussetzungen, die die Spieler selber mitbringen.“

Torhüter Menzel: „Das zeigt einfach, was wir für eine geile Mannschaft sind“

Klagenfurt-Torhüter Phillip Menzel meint über die bisherigen Saisonleistungen der Mannschaft: „Wenn man sieht, was wir gerade an Spielern zur Verfügung haben, dann ist es schon erstaunlich. Aber wir wissen, was wir können. Das zeigt einfach, was wir für eine geile Mannschaft sind.“

Für Menzel ist die Verteidigungsarbeit einer der Gründe für den Erfolgslauf: „Wir haben recht wenig Gegentore bekommen. Bei den Gegentoren am Anfang der Saison, da waren wir noch nicht so ganz eingespielt, warum auch immer. Mittlerweile verteidigen wir ganz gut. Es sind aber nicht nur die drei, die vor mir sind. Da gehört die ganze Mannschaft dazu. Wie wir die Räume zu machen, das machen wir schon sehr gut.“

Bild: GEPA