Tatar für Regeländerung bei Auswechslungen

Sky Experte Alfred Tatar plädiert für eine Regeländerung bei Auswechslungen im Fußball.

Aktuell dürfen Fußball-Teams fünf Auswechslungen pro Spiel vornehmen. Die temporäre Änderung während der Corona-Zeit wurde im Juni 2022 dauerhaft in das Regelwerk übernommen. Tatar fordert eine Rückkehr zum alten Regelwerk, als noch drei Wechsel erlaubt waren.

„Mittlerweile verstehe ich nicht, warum man drei Spieler gleichzeitig auswechseln muss. Dieses Corona-Wechseln – erhöhen auf fünf Wechsel – das sollte wieder zurückgenommen werden. Den Trainern ist das zu viel“, erklärte der Sky Experte und fügte an: „Man muss aus gewissen Gründen wechseln, aber nicht unbedingt immer, weil man jemanden schonen will. Das ist ein Unsinn. Mit solchen Wechseln verschiebt sich die Balance im Team. Der Gegner wächst an solchen Wechseln. “