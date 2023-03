via

via Sky Sport Austria

Sky-Experte Alfred Tatar hat bei „Alles Taktik“ über die hohe Qualität in der Meistergruppe gesprochen.

„Die Klubs müssen jedes Spiel wie ein Endspiel sehen, so wie im Cup“, so der 59-Jährige. Tatar ist überzeugt davon, dass es zu einem spannenden Titelkampf kommen wird: „Ich bin derselben Auffassung wie Peter Stöger. Heuer ist es zum ersten Mal so eng, dass es auch für Salzburg gefährlich werden kann.“

