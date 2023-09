Tatar & Janko einig: Struber hat gegen Blau-Weiß Linz „eine Spur zu viel rotiert“

Aufsteiger Blau-Weiß Linz hat am Samstag die Sensation geschafft und bei Red Bull Salzburg einen 1:0-Auswärtssieg gefeiert. Die Oberösterreicher beendeten damit Salzburgs Serie von 37 Spielen ohne Niederlage. Die Sky-Experten Marc Janko und Alfred Tatar haben die Überraschung analysiert.

„Die Fallhöhe war enorm und das tut jedem weh, der da mitgeflogen ist“, meinte Janko direkt nach dem Match bei „Alle Spiele, alle Tore“. Salzburg-Trainer Gerhard Struber hat nach dem sensationellen Erfolg in der Champions League bei Benfica Lissabon (Spielbericht + VIDEO-Highlights) in der Bundesliga auf neun Positionen rotiert – zu viel, wie das Ergebnis und die Teamleistung gezeigt haben.

Tatar: Struber „hat eine Spur zu viel rotiert“

Tatar nahm „Bullen“-Coach Struber trotz der Pleite in Schutz. „Ich denke, dass die Überlegungen vom Trainer richtig waren, zu rotieren“, so der 60-Jährige, der ergänzte: „Es ist eine Spur zu viel gewesen.“

Neben der Rotation hat Tatar in der Sky-Analyse weitere Gründe für die überraschende Niederlage gefunden. Der langjährige Sky-Experte bemängelte eine zu niedrige Intensität und Aggressivität im Spiel der Salzburger. Unter dem Strich war es laut Tatar „eine Mischung aus Vielem.“ Die individuellen Aussetzer von Verteidiger Kamil Piatkowski kommentierte Tatar ebenso: „Nur so ist es möglich, dass Blau-Weiß Linz in Salzburg gewinnen kann.“ Der Defensivspieler der Salzburger war beim 0:1 entscheidend beteiligt und wirkte über die gesamte Spieldauer hinweg verunsichert.

Tatar: „Das hat dann nichts mit Rotation zu tun, das sind Blackouts“

Gegen Blau-Weiß Linz musste Salzburg erstmals seit dem 20. Dezember 2020 eine Heimpleite in der ADMIRAL Bundesliga einstecken. Damals verlor Salzburg mit Jesse Marsch an der Seitenlinie mit 2:3 gegen den WAC. Zwischen diesen beiden Partien waren die „Bullen“ 45 Heimspiele lang ungeschlagen.

Salzburg-Coach Gerhard Struber nach dem Match im Sky-Interview