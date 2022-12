Tatar: „Messi steht für einen völlig anderen Fußball als Mbappé“

Im WM-Finale in Katar treffen die beiden PSG-Superstars Lionel Messi und Kylian Mbappé aufeinander. In der neuen Ausgabe von „DAB | Der Audiobeweis Spezial“ äußert sich Sky-Experte Alfred Tatar über die beiden Außnahme-Kicker.

„Messi steht für einen völlig anderen Fußball als Mbappé und ich verstehe nicht, warum man das auf ein Niveau heben will, das gleich sein soll. Mbappé lebt von seiner Werkzeugebene – eine unglaubliche Schnelligkeit und Dynamik am Ball und auch Qualität mit dem Fuß, indem er ganz gute Abschlüsse produziert. Aber Messi ist ein gänzlich anderes Kaliber. Er ist einer, der Fußball spielt“, so Tatar. „Fußball spielen ist immer der Aspekt Technik plus Spielintelligenz, also die Kreativität. Die hat Messi im Vergleich zu Mbappé. Bei dieser Weltmeisterschaft haben wir sehr wenige Menschen gesehen, die das auch ausgespielt haben.“

Ebenso hebt der Sky-Experte die Bedeutung von Messi für das argentinische Nationalteam hervor: „Nach der Niederlage gegen Saudi-Arabien waren alle Spiele nur mehr K.o.-Duelle. Diese Spiele hat letzten Endes Messi entschieden, weil an ihm sich die anderen Spieler so aufbauen konnten, dass die Mannschaft im Laufe des Turniers immer mehr zu einem Körper gewachsen ist. Dieses Team strotzt vor Selbstvertrauen. Maradona hätte es nicht besser machen können, als es Messi tut. Sollte Argentinien den WM-Titel holen, steht er ganz klar auf einer Stufe mit Diego Maradona.“

Bild: Imago