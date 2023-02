Tatar schwärmt von Köhn-Parade: „Das war einer der besten Saves, die ich in letzter Zeit gesehen habe“

Torhüter Philipp Köhn hielt mit starken Paraden sein Tor gegen die AS Roma sauber. Am Ende gewann Salzburg dank eines späten Kopfballtreffers von Nicolas Capaldo. Neben dem Siegtorschützen zählt aber zweifelsohne Köhn zu den Matchwinnern.

Vor allem eine Parade in der 81. Minute löste kollektives Staunen aus, als Andrea Belotti drei Meter vor dem Tor zum Ball kam, Köhn konnte seinen Abschluss aber mit einem tollen Refelx an die Latte lenken. „Dieser Ball, den er von der Linie an die Latte lenkt – das war einer der besten Saves, die ich in letzter Zeit gesehen habe. Der Kopfball war von kürzester Distanz, er hat eine unglaubliche Reaktionsschnelligkeit und eine Wahrnehmungsfähigkeit. Philipp Köhn hat super Voraussetzungen für einen Top-Tormann“, schwärmte Sky-Experte Alfred Tatar.

Tatar traut dem Schweizer eine große Karriere zu, wie er erklärte: „Er hat Qualitäten, die es ihm auch erlauben höheres Niveau und Salzburg hat schon ein Top-Niveau, aber noch eine Spur darüber für den ganz großen Fußball, da ist er auch ein Kandidat dafür“

Köhn: „Mentalität war überragend“