via Sky Sport Austria

Alfred Tatar äußerte sich im Vorfeld des Europa League-Duells Sturm gegen Midtjylland über den Trainer der Grazer und lobte diesen in höchsten Tönen: „Christian Ilzer kommt mit diesen Leistungen langsam in eine Preisklasse wo man sagen kann: der nächste Schritt ist eine der Topligen in Europa“.

Als Schlüssel zur starken und immer besser werdenden Leistung von Ilzer und seiner Mannschaft sieht Tatar die schwierigen Aufgaben die zu meistern waren: „Jeder Trainer wächst natürlich mit der Aufgabe“.

Ilzer: „Wollen in der Europa League überwintern“