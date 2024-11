Tatar über ÖFB-Elferszene: „Verstehe ich bis heute nicht!“

Das Remis von Österreichs Nationalteam gegen Slowenien beendet das Länderspieljahr mit einem zwiespältigen Ergebnis: Auch in der brandneuen Folge von DAB | Der Audiobeweis #242: „ÖFB-Spezial: UEFA Nations League“ ist der verpasste Nations-League-Gruppensieg ein großes Thema – und lässt bei den Sky-Experten Alfred Tatar und Marko Stankovic die Wogen hochgehen.

„Spielstand 1:0, Flanke in den Strafraum – Marcel Sabitzer geht auf den Kopfball und wird von hinten getroffen, ebenfalls mit dem Kopf. Der Verteidiger hatte keine Möglichkeit den Ball wegzuköpfeln. Das war also kein klassisches Duell, sondern ein Schlag mit dem Kopf gegen den Kopf des Gegenspielers“, erklärt Tatar die für ihn besonders strittige Entscheidung der zweiten Spielhälfte. Dabei waren der BVB-Legionär und Slowenien-Akteur David Brekalo in der 47. Minute aneinandergeprallt.

Tatar: „Kennen sich die Schiedsrichter selber aus?“

Für den Ex-Bundesliga-Coach hätte es hierbei einen Elfmeter geben müssen: „Würde im Mittelfeld so ein Zweikampf sein, wo der Spieler mit den Beinen zu spät kommt und den Fuß trifft, dann würde es ein Foulspiel geben. Ich verstehe bis heute nicht, warum der Schiedsrichter und auch der VAR diese Situation nicht so bewertet haben. Das war kein Zweikampf um den Ball. Das war ein Strafstoß. Und das hat niemand thematisiert. Kennen sich die Schiedsrichter selber aus?“

Stankovic sieht „verstecktes Foul“

Auch Ex-Teamspieler und Analyse-Experte Stankovic pflichtet dem Experten bei: „Das sind so Sachen, wo man sagt, natürlich ist das ein Foulspiel. Was lernt man von Verteidigern – wenn du als Verteidiger keine Chance auf den Ball hast, geh in den Gegenspieler rein, dann wird der Schiedsrichter in den meisten Fällen nicht pfeifen. Das war in dem Fall genau sowas. Er hat gemerkt, er wird nicht an den Ball kommen. Der Schiedsrichter war bei allem Respekt wahrscheinlich kein Profifußballer. In dem Fall war das so ein typisches verstecktes Foul. “

