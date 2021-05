Tatar über Pentz: “Wäre er Aufsteiger bei einem Zweitligisten in England, dann…”

via

via Sky Sport Austria

Austria-Tormann Patrick Pentz ist am Freitag zum besten Torhüter der Saison in der Tipico Bundesliga gewählt worden. Sky-Experte Alfred Tatar hätte sich den Austria-Goalie offenbar auch bei der kommenden Europameisterschaft im ÖFB-Tor gewünscht.

“Wäre er Aufsteiger bei einem Zweitligsten in England, dann wäre er Teamtormann Nummer eins”, sagte Tatar über den Torwart von Austria Wien.

Damit spielt Tatar auf die Nominierung von Watford-Tormann Daniel Bachmann an, der mit dem FC Watford den Aufstieg in die Premier League geschafft hat und von ÖFB-Teamchef Franco Foda für die anstehende EURO ins Aufgebot berufen wurde. Außerdem berief Teamchef Foda Heinz Lindner (FC Basel), Pavao Pervan (VfL Wolfsburg) und Alexander Schlager (LASK) in sein vorläufiges Aufgebot.

7780 73 Patrick Pentz Position Torhüter Verein FK Austria Wien

Eine Jury bestehend aus Präsidenten, Managern und Trainern der Tipico Bundesliga hatte Pentz am Freitag zum besten Torhüter der Saison gewählt.

Der Schlussmann des FK Austria Wien hat bisher keine Spielminute in dieser Saison versäumt und großen Anteil daran, dass die Wiener Austria die mit Abstand beste Defensive der Qualifikationsgruppe stellt und sich via Europacup-Play-off noch Chancen auf das internationale Geschäft ausrechnen darf. Patrick Pentz ist – seit der Bundesliga-Reform 2018 – der erste Akteur eines Klubs aus der Qualifikationsgruppe, der eine Auszeichnung erhält.