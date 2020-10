Tausch-Deal mit Juve? Real bietet wohl zwei Stars für Dybala

via

Es könnte zu einem spektakulären Tauschgeschäft zwischen Real Madrid und Juventus Turin kommen. Die Königlichen wollen offenbar Juves Paulo Dybala verpflichten. Im Gegenzug dafür ist der Verein bereit, Isco und Vinicius Junior abzugeben. Das berichtet Calciomercato.

Die Verantwortlichen von Juventus führen aktuell Gespräche mit Dybala und wollen dessen 2022 auslaufenden Vertrag verlängern. Doch die Perspektive in Madrid könnte den 26-Jährigen reizen, bei Real stünde er nicht mehr im Schatten von Superstar Cristiano Ronaldo.

Zum Tausch würden sich Isco und Vinicius Junior anbieten, die beiden stehen bei den Madrilenen in der Rangordnung nicht mehr ganz oben oder in der Kritik. Juve-Coach Andrea Pirlo gilt hingegen als großer Fan von Isco. Der Deal könnte sich also für beide Seiten lohnen.

