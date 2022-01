Tausch-Deal mit ter Stegen? Barca plant wohl Transfer-Coup

via

via Sky Sport Austria

Der FC Barcelona plant für den kommenden Sommer offenbar einen Transfer-Coup. Wie das spanische Medium El Nacional berichtet, liebäugeln die Katalanen mit einem Tausch-Geschäft mit Paris Saint-Germain.

Demnach will Barca den in Paris unzufriedenen Gianluigi Donnarumma verpflichten und dafür Marc-Andre ter Stegen an PSG abgeben.

Hintergrund: Barcelona sieht im 29-jährigen ter Stegen offenbar keine langfristige Zukunft, zumal der Keeper nach einer Knie-OP noch nicht wieder zu seiner Top-Form gefunden hat.

Der 22-jährige Donnarumma ist spätestens seit dem EM-Sieg mit Italien der neue Star am Torwart-Himmel. Bei PSG muss er sich den Platz zwischen den Pfosten allerdings mit Keylor Navas teilen und ist daher einem Wechsel gegenüber offen.

Bild: Imago