Tausende Fans beobachten erstes ÖFB-Training in Kalifornien

Das erste Training der österreichischen Nationalmannschaft im Harder Stadium von Santa Barbara hat am Freitag für großes Interesse gesorgt.

Etwa 3.000 Schaulustige, darunter viele Kinder, beobachteten die ÖFB-Kicker bei wolkenverhangenem Himmel und Temperaturen um 20 Grad und stellten sich danach um Selfies und Autogramme an. Vor und während der rund 45-minütigen Einheit spielte eine Big Band auf und gab dabei unter anderem „I am from Austria“ zum Besten.

Das Lieblingslied der ÖFB-Mannschaft wurde von der Combo mehrmals vorgetragen, so auch nach dem Ende des Trainings, als der neue Videoanalyst Michael Brownlow zum Einstand ein Lied singen musste – und sich für „I am from Austria“ entschied. Nicht jeder Ton saß.

Alaba, Schlager & Wimmer fehlen beim Trainingsauftakt

Dafür präsentierte sich der Rasen des 17.000 Personen fassenden Harder Stadiums in perfektem Zustand, angrenzend an das Grün steht den Spielern ein großzügiges Fitnesszelt zur Verfügung. Ebenfalls in unmittelbarer Nähe der Arena auf dem Unigelände werden gerade mehrgeschoßige Wohneinheiten errichtet – die dort beschäftigten Bauarbeiter hatten einen guten Blick auf den Platz und werden ihn wohl auch in den kommenden Tagen haben, wenn die Einheiten unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden.

Das lockere Training am Freitag ging ohne David Alaba, Xaver Schlager und Patrick Wimmer über die Bühne. Das Trio fehle aus Gründen der Belastungssteuerung, hieß es dazu vom ÖFB. Alaba blieb am Montag beim 1:0 gegen Tunesien wegen einer Muskelverhärtung zur Pause in der Kabine, Wimmer fehlt wegen einer Muskelverletzung seit Wochen, sollte aber bald ins Teamtraining einsteigen können.

Begeisterung übers Teamhotel

Die ÖFB-Kicker waren am Vorabend nach gut elfstündigem Flug und zweieinhalbstündiger Busreise in ihrem Teamhotel in Goleta bei Santa Barbara angekommen. Geschäftsführer Bernhard Neuhold zeigte sich von den dortigen Bedingungen begeistert. „Alles ist wunderbar von unserer Seite“, erklärte der Niederösterreicher. Von Spielerseite habe es „absolut positives Feedback“ gegeben.

Außerdem berichtete Neuhold, dass die Kicker in ihren Zimmern mit Dressen ihres ersten Clubs überrascht wurden. Dies sollte den Spielern noch einmal verdeutlichen, wie weit sie es mit ihrer WM-Teilnahme gebracht haben.

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(APA)

Bild: GEPA