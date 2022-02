Teamchef-Frage geht Stöger „wirklich voll am Sack“

Peter Stöger wird schon lange als prädestinierter Nachfolger von Franco Foda als ÖFB-Teamchef gehandelt. Bei „Talk & Tore Exklusiv“ erklärt der 55-Jährige, weshalb ihm die ‚Teamchef-Frage zum jetzigen Zeitpunkt jedoch „völlig auf den Sack“ gehe.

Schon im Herbst 2017 war Stöger Top-Kandidat des ÖFB, doch der Wiener wollte seinen in der Krise steckenden 1. FC Köln nicht vorzeitig verlassen. So wurde Foda als neuer ÖFB-Teamchef präsentiert. Dennoch betonte Stöger immer wieder sein grundsätzliches Interesse für den Teamchefposten, so auch bei „Talk & Tore Exklusiv“. „Es ist natürlich die größte Auszeichnung, wenn du die österreichische Nationalmannschaft trainieren darfst“, erklärt Stöger und fügt an: „Jeder österreichische Trainer, der die Möglichkeit bekommen würde Teamchef zu werden, würde ja sagen“.