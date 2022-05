Teammanager Arteta verlängert bei Arsenal

via

Trainer Mikel Arteta hat seinen Vertrag beim englischen Fußball-Spitzenclub Arsenal verlängert.

Der Spanier unterschrieb einen Kontrakt bis 2025, wie der Premier-League-Verein aus London am Freitag mitteilte. „Ich bin heute aufgeregt, dankbar und sehr, sehr glücklich“, sagte Arteta. Der 40-Jährige hatte die „Gunners“ Ende 2019 als Nachfolger von Unai Emery übernommen. Zuvor war er seit der Saison 2016/2017 Assistent von Starcoach Pep Guardiola bei Manchester City gewesen.

„Wir wollen den Verein auf die nächste Stufe bringen und uns wirklich mit den Topteams messen. Dazu müssen wir in der Champions League spielen. Wir müssen in der Lage sein, das Team weiterzuentwickeln, unsere Spieler zu verbessern, alle Abteilungen zu verbessern, noch mehr Verbindung zu unseren Fans herzustellen“, sagte Arteta, der von 2011 bis 2016 bei Arsenal spielte. 2020 gewann Arsenal mit Arteta den englischen Pokal und Supercup. Zwei Spieltage vor Ende der aktuellen Saison liegt Arsenal in der Tabelle auf Rang vier und damit einem direkten Platz für die Königsklasse.

