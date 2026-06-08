Teams, Stars & Fun Facts: WM-Gruppe E im Porträt

Die WM rückt mit großen Schritten näher – und Sky Sport Austria nutzt die verbleibende Zeit, um die zwölf Gruppen genauer unter die Lupe zu nehmen. Welche Stars stehen im Rampenlicht? Welche Teams könnten überraschen? Und welche Fun Facts zu den Nationen sollte man kennen? WM-Gruppe E mit Deutschland, Curaçao, Elfenbeinküste und Ecuador im Porträt!

Deutschland

Gesamtmarktwert Kader: 947,00 Mio. €

FIFA-Weltrangliste: 10.

WM-Teilnahmen inklusive 2026: 21 (zuletzt 2022)

Größte WM-Erfolge: 4 x Weltmeister (1954, 1974, 1990, 2014), 4 x Vize-Weltmeister (1966, 1982, 1986, 2002)

Spielplan

1. Partie: 14.06.2026 um 19:00 Uhr gegen Curaçao in Houston

2. Partie: 20.06.2026 um 22:00 Uhr gegen die Elfenbeinküste in Toronto

3. Partie: 25.06.2026 um 22:00 Uhr gegen Ecuador in New York

Stars

Topspieler: Florian Wirtz, 23 Jahre, 110 Mio. €

Schlüsselfigur: Jamal Musiala, 23 Jahre, 100 Mio. €

Nachwuchstalent: Assan Ouedraogo, 20 Jahre, 28 Mio. €

Teamchef: Julian Nagelsmann (seit September 2023/GER/38)

Fun Fact

Deutschland hat über 1500 verschiedene Biersorten. Das Reinheitsgebot für Bier besteht seit 1516. Es besagt, dass Bier nur aus Wasser, Hopfen, Malz und Hefe gebraut werden darf.

Eine ähnliche Tradition wie das Neujahrbaden in den Niederlanden gibt es auch in Norddeutschland. An der Nordseeküste findet hier jährlich das Anbaden statt.

Curaçao

FIFA-Weltrangliste: 82.

WM-Teilnahmen inklusive 2026: 1

Größte WM-Erfolge: WM-Teilnahme 2026

Gesamtmarktwert Kader: 25,78 Mio. €

Spielplan

1. Partie: 14.06.2026 um 19:00 Uhr gegen Deutschland in Houston

2. Partie: 21.06.2026 um 02:00 Uhr gegen Ecuador in Kansas City

3. Partie: 25.06.2026 um 22:00 Uhr gegen die Elfenbeinküste in Philadelphia

Stars

Topspieler: Tahith Chong, 26 Jahre, 3.5 Mio. €

Schlüsselfigur: Armando Obispo, 27 Jahre, 4 Mio. €

Nachwuchstalent: Sontje Hansen, 24 Jahre, 3.5 Mio. €

Teamchef: Dick Advocaat (seit Mai 2026, davor bis Februar 2026/NED/78)

Fun Fact

Der Name leitet sich von einem portugiesischen Wort ab. Der Name „Curaçao“ ist eine Ableitung des Wortes „coração“, was auf Portugiesisch „Herz“ bedeutet. Im Land, welches immer noch immer zum Niederländischen Königreich gehört, leben gerade einmal 148.000 Menschen.

Elfenbeinküste

FIFA-Weltrangliste: 34.

WM-Teilnahmen inklusive 2026: 4 (zuletzt 2014/noch nie aufgestiegen)

Größte WM-Erfolge: –

Gesamtmarktwert Kader: 522,10 Mio. €

Spielplan

1. Partie: 15.06.2026 um 01:00 Uhr gegen Ecuador in Houston

2. Partie: 20.06.2026 um 22:00 Uhr gegen Deutschland in Toronto

3. Partie: 25.06.2026 um 22:00 Uhr gegen Curacao in Philadelphia

Stars

Topspieler: Amad Diallo, 23 Jahre, 45 Mio. €

Schlüsselfigur: Franck Kessie, 29 Jahre, 12 Mio. €

Nachwuchstalent: Yan Diomande, 19 Jahre, 90 Mio. €

Teamchef: Emerse Fae (seit Februar 2024/CIV/42)

Fun Fact

Die Elfenbeinküste ist der größte Kakaoproduzent der Welt und liefert etwa 40 % des weltweiten Kakaos.

Die ivorische Fußballnationalmannschaft, auch bekannt als „Die Elefanten“, hat außerdem sich mehrfach für die FIFA-Weltmeisterschaft qualifiziert und 1992 den Afrika-Cup gewonnen.

Ecuador

FIFA-Weltrangliste: 23.

WM-Teilnahmen inklusive 2026: 5 (zuletzt 2022)

Größte WM-Erfolge: WM-Achtelfinale 2006

Gesamtmarktwert Kader: 368,70 Mio. €

Spieplan

1. Partie: 15.06.2026 um 01:00 Uhr gegen die Elfenbeinküste in Houston

2. Partie: 21.06.2026 um 02:00 Uhr gegen Curacao in Kansas City

3. Partie: 25.06.2026 um 22:00 Uhr gegen Deutschland in New York

Stars

Topspieler: Willian Pacho, 24 Jahre, 70 Mio. €

Schlüsselfigur: Moisés Caicedo, 24 Jahre, 110 Mio. €

Nachwuchstalent: Joel Ordóñez, 22 Jahre, 33 Mio. €

Teamchef: Sebastian Beccacece (seit August 2024/ARG/45)

Fun Fact

Ecuador verdankt seinen Namen seiner einzigartigen Lage direkt auf der Äquatorlinie, denn „Ecuador“ bedeutet auf Spanisch schlicht „Äquator“. Das Land beherbergt mit dem Chimborazo nicht nur seinen höchsten Berg, sondern auch den Punkt der Erdoberfläche, der aufgrund der Form unseres Planeten am weitesten vom Erdmittelpunkt entfernt ist.

Die Hauptstadt Quito wurde auf den Ruinen einer ehemaligen Inka-Siedlung errichtet und gilt heute als eine der besterhaltenen historischen Städte Südamerikas. Ihre beeindruckende Altstadt wurde bereits 1978 von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt.

Beitragsbilder: Imago/KI-generiert