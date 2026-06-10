Teams, Stars & Fun Facts: WM-Gruppe I im Porträt

Die WM rückt mit großen Schritten näher – und Sky Sport Austria nutzt die verbleibende Zeit, um die zwölf Gruppen genauer unter die Lupe zu nehmen. Welche Stars stehen im Rampenlicht? Welche Teams könnten überraschen? Und welche Fun Facts zu den Nationen sollte man kennen? WM-Gruppe I mit Frankreich, Senegal, Irak und Norwegen im Porträt!

Frankreich

Gesamtmarktwert Kader: 1,52 Mrd. €

FIFA-Weltrangliste: 3.

WM-Teilnahmen inklusive 2026: 17 (zuletzt 2022)

Größte WM-Erfolge: Weltmeister 1998 und 2018

Spielplan

1. Partie: 16.06.2026 um 21:00 Uhr gegen Senegal in East Rutherford

2. Partie: 22.06.2026 um 23:00 Uhr gegen Irak in Philadelphia

3. Partie: 26.06.2026 um 21:00 Uhr gegen Norwegen in Foxborough

Stars

Topspieler: Kylian Mbappe , 27 Jahre, 180 Mio. €

Schlüsselfigur: Michael Olise , 24 Jahre, 150 Mio. €

Nachwuchstalent: Désiré Doué , 20 Jahre, 90 Mio. €

Teamchef: Didier Deschamps (FRA/57 Jahre/seit Juli 2012 im Amt)

Fun Fact

Frankreich ist nicht nur für seine Küche bekannt, sondern auch für seine enorme Käsevielfalt: Über 400 verschiedene Käsesorten stammen aus dem Land, darunter Camembert, Roquefort und Brie.

Frankreich gilt als eines der Ursprungsländer moderner Demokratie- und Freiheitsrechte. Mit der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte von 1789 war es eines der ersten Länder, das grundlegende Menschenrechte festschrieb.

Senegal

Gesamtmarktwert Kader: 478 Mio. €

FIFA-Weltrangliste: 14.

WM-Teilnahmen inklusive 2026: 4 (zuletzt: 2022)

Größte WM-Erfolge: WM-Viertelfinale 2022

Spielplan

1. Partie: 16.06.2026 um 21:00 Uhr gegen Frankreich in East Rutherford

2. Partie: 23.06.2026 um 02:00 Uhr gegen Norwegen in East Rutherford

3. Partie: 26.06.2026 um 21:00 Uhr gegen Irak in Toronto

Stars

Topspieler: Sadio Mané , 34 Jahre, 6 Mio. €

Schlüsselfigur: Kalidou Koulibaly, 34 Jahre, 4,5 Mio. €

Nachwuchstalent: Ibrahim Mbaye , 18 Jahre, 30 Mio. €

Teamchef: Pape Thiaw (SEN/45 Jahre/seit Dezember 2024 im Amt)

Fun Fact

Senegal gab einer der berühmtesten Motorsportveranstaltungen der Welt ihren Namen: Die ursprüngliche Dakar-Rallye endete jahrzehntelang in der Hauptstadt Dakar. Eine weitere Besonderheit des Landes ist der Lac Rose westlich der Hauptstadt, dessen Wasser durch spezielle Algen je nach Lichtverhältnissen in beeindruckenden Rosa- und Violetttönen schimmert.

Irak

Gesamtmarktwert Kader: 21,20 Mio. €

FIFA-Weltrangliste: 57.

WM-Teilnahmen inklusive 2026: 2

Spielplan

1. Partie: 17.06.2026 um 0:00 Uhr gegen Norwegen in Foxborough

2. Partie: 22.06.2026 um 23:00 Uhr gegen Frankreich in Philadelphia

3. Partie: 26.06.2026 um 21:00 Uhr gegen Senegal in Toronto

Stars

Topspieler: Ali Mohanad , 25 Jahre, 1.2 Mio. €

Schlüsselfigur: Ahmed Qasem , 22 Jahre, 3.5 Mio. €

Nachwuchstalent: Marko Farji , 22 Jahre, 1.9 Mio. €

Teamchef: Graham Arnold (AUS/62 Jahre/seit Mai 2025 im Amt)

Fun Fact

Der Irak gilt als eine der Wiegen der menschlichen Zivilisation. Hier lebten vor mehr als 5.000 Jahren die Sumerer, die nicht nur zu den ersten Hochkulturen der Welt gehörten, sondern mit der Proto-Keilschrift auch eines der ältesten bekannten Schriftsysteme entwickelten.

Norwegen

Gesamtmarktwert Kader: 589,90 Mio. €

FIFA-Weltrangliste: 31.

WM-Teilnahmen inklusive 2026: 4

Größte WM-Erfolge: WM-Achtelfinale 1938 und 1998

Spielplan

1. Partie: 17.06.2026 um 0:00 Uhr gegen Irak in Foxborough

2. Partie: 23.06.2026 um 02:00 Uhr gegen Senegal in East Rutherford

3. Partie: 26.06.2026 um 21:00 Uhr gegen Frankreich in Foxborough

Stars

Topspieler: Erling Haaland , 25 Jahre, 200 Mio. €

Schlüsselfigur: Martin Ödegaard , 27 Jahre, 65 Mio. €

Nachwuchstalent: Antonio Nusa , 21 Jahre, 31 Mio. €

Teamchef: Ståle Solbakken (NOR/58 Jahre/seit Dezember 2020 im Amt)

Fun Fact

Norwegen begeistert mit spektakulären Naturphänomenen. Im Norden des Landes geht die Sonne im Sommer wochenlang nicht unter. Dieses einzigartige Schauspiel wird als Mitternachtssonne bezeichnet und taucht die Landschaft selbst um Mitternacht in helles Tageslicht.

Beitragsbilder: Imago/KI-generiert