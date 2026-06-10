Teams, Stars & Fun Facts: WM-Gruppe J im Porträt

Die WM rückt mit großen Schritten näher – und Sky Sport Austria nutzt die verbleibende Zeit, um die zwölf Gruppen genauer unter die Lupe zu nehmen. Welche Stars stehen im Rampenlicht? Welche Teams könnten überraschen? Und welche Fun Facts zu den Nationen sollte man kennen? WM-Gruppe J mit Argentinien, Algerien, Österreich und Jordanien im Porträt!

Argentinien

Gesamtmarktwert Kader: 800,50 Mio €

FIFA-Weltrangliste: 1.

WM-Teilnahmen inklusive 2026: 18 (zuletzt 2022)

Größte WM-Erfolge: Weltmeister 1978, 1986 und 2022

Spielplan

1. Partie: 17.06.2026 um 03:00 Uhr gegen Algerien in Kansas City

2. Partie: 22.06.2026 um 19:00 Uhr gegen Österreich in Arlington

3. Partie: 28.06.2026 um 04:00 Uhr gegen Jordanien in Arlington

Stars

Topspieler: Lionel Messi , 38 Jahre, 15 Mio. € Marktwert

Schlüsselfigur: Julian Alvarez , 26 Jahre, 100 Mio. €

Nachwuchstalent: Nico Paz , 21 Jahre, 80 Mio. €

Teamchef: Lionel Scaloni (FRA/48 Jahre/seit August 2018 im Amt)

Fun Fact

Argentinien ist ein Land der Superlative: In der Hauptstadt Buenos Aires befindet sich mit der Avenida 9 de Julio die breiteste Straße der Welt mit bis zu 16 Fahrspuren. Doch auch in der Urzeit spielte das Land eine Rekordrolle: In Patagonien wurden die Überreste des Patagotitan entdeckt, eines der größten bekannten Landtiere der Erdgeschichte.

Algerien

Gesamtmarktwert Kader: 256,90 Mio. €

FIFA-Weltrangliste: 28.

WM-Teilnahmen inklusive 2026: 5 (zuletzt: 2014)

Größte WM-Erfolge: WM-Achtelfinale 2014

Spielplan

1. Partie: 17.06.2026 um 03:00 Uhr gegen Argentinien in Kansas City

2. Partie: 23.06.2026 um 05:00 Uhr gegen Jordanien in Santa Clara

3. Partie: 28.06.2026 um 04:00 Uhr gegen Österreich in Kansas City

Stars

Topspieler: Riyad Mahrez , 35 Jahre, 5 Mio. €

Schlüsselfigur: Amine Gouiri , 26 Jahre, 28 Mio. €

Nachwuchstalent: Ibrahim Maza , 20 Jahre, 45 Mio. €

Teamchef: Vladimir Petkovic (CHE/62 Jahre/seit Februar 2024 im Amt)

Fun Fact

Algerien ist das größte Land Afrikas und besteht zu etwa 80 Prozent aus der Sahara. Mit einer Fläche von rund 2,4 Millionen Quadratkilometern ist das Land sogar mehr als sechseinhalb Mal so groß wie Deutschland.

Österreich

Gesamtmarktwert Kader: 242,20 Mio. €

FIFA-Weltrangliste: 24.

WM-Teilnahmen inklusive 2026: 8

Größter WM-Erfolg: 3. Platz 1958

Spielplan

1. Partie: 17.06.2026 um 06:00 Uhr gegen Jordanien in Santa Clara

2. Partie: 22.06.2026 um 19:00 Uhr gegen Argentinien in Arlington

3. Partie: 28.06.2026 um 04:00 Uhr gegen Algerien in Kansas City

Stars

Topspieler: David Alaba, 33 Jahre, 3.5 Mio. €

Schlüsselfigur: Konrad Laimer, 29 Jahre, 32 Mio. €

Nachwuchstalent: Carney Chukuwemeka , 22 Jahre, 20 Mio. €

Teamchef: Ralf Rangnick (GER/67 Jahre/seit Juni 2022 im Amt)

Fun Fact

Wien gilt als Welthauptstadt der Musik. Berühmte Komponisten wie Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven und Johann Strauss II. wirkten hier und prägten die Musikgeschichte weit über die Grenzen Österreichs hinaus. Eine weitere Überraschung gibt es beim Frühstück: Das Croissant, heute ein Symbol französischer Backkunst, wurde ursprünglich in Österreich erfunden und kam erst im 19. Jahrhundert nach Frankreich.

Jordanien

Gesamtmarktwert Kader: 20 Mio. €

FIFA-Weltrangliste: 63.

WM-Teilnahmen inklusive 2026: 1

Spielplan

1. Partie: 17.06.2026 um 06:00 Uhr gegen Österreich in Santa Clara

2. Partie: 23.06.2026 um 05:00 Uhr gegen Algerien in Santa Clara

3. Partie: 28.06.2026 um 04:00 Uhr gegen Argentinien in Arlington

Stars

Topspieler: Mousa Al-Tamari , 28 Jahre, 10 Mio. €

Schlüsselfigur: Ali Olwan, 26 Jahre, 800 Tsd. €

Nachwuchstalent: Odeh Fakhoury, 20 Jahre, 350 Tsd. €

Teamchef: Jamal Sellami (MAR/55 Jahre/seit Juni 2024 im Amt)

Fun Fact

Jordanien beherbergt mit dem Toten Meer einen der außergewöhnlichsten Orte der Welt. Mit einem Salzgehalt von rund 33 Prozent ist das Wasser etwa zehnmal salziger als in vielen anderen Meeren. Dadurch können Menschen dort nahezu mühelos auf der Wasseroberfläche treiben.

Beitragsbilder: Imago/KI-generiert