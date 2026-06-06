Teams, Stars und Fun Facts: WM-Gruppe A im Porträt

Die WM rückt mit großen Schritten näher – und Sky Sport Austria nutzt die verbleibende Zeit, um die zwölf Gruppen genauer unter die Lupe zu nehmen. Welche Stars stehen im Rampenlicht? Welche Teams könnten überraschen? Und welche Fun Facts zu den Nationen sollte man kennen? WM-Gruppe A mit dem Co. Gastgeber Mexiko, Südafrika, Südkorea und Tschechien im Porträt!

Am 11. Juni 2026 startet die FIFA-Weltmeisterschaft. Los geht es mit Gruppe A, in der bereits die ersten spannenden Duelle warten.

Mexiko

Übersicht

FIFA-Weltrangliste: 15.

WM-Teilnahmen inklusive 2026: 18 (zuletzt 2022)

Erste WM-Teilnahme: Uruguay 1930 (Gruppenphase)

Größte WM-Erfolge: WM-Viertelfinale 1970 und 1986.

Gesamtmarktwert WM-Kader lt. Transfermarkt: 191,85 Mio. €

Spielplan

Eröffnungsspiel: 11.06.2026 um 21:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit gegen Südafrika in Mexiko-Stadt

2. Partie: 19.06.2026 um 03:00 Uhr gegen Südkorea am in Guadalajara

3. Partie: 25.06.2026 um 03:00 Uhr gegen Tschechien in Mexiko-Stadt

Stars

Topspieler: Guillermo Ochoa, 40 Jahre, 250.000 € Marktwert

Schlüsselfigur: Santiago Gimènez, 25 Jahre, 18 Mio. €

Nachwuchstalent: Gilberto Mora, 17 Jahre, 10 Mio. €

Teamchef: Javier Aguirre (seit Juli 2024/MEX/67 Jahre)

Fun Fact:

Mexiko richtet nur zum dritten Mal eine Fußball-WM aus, sondern ist auch der größte Silberproduzent der Welt. Ebenso einzigartig wie seine Bergbaugeschichte ist die Sprache der Hauptstadt: Der sogenannte „Chilango“-Slang aus Mexiko-Stadt entwickelt ständig neue Begriffe und gilt selbst für viele Mexikaner aus anderen Regionen als schwer verständlich. Eine rätselhafte Frage, welche sich vermehrt findet: Ist Guillermo Ochoa eigentlich der verschollene Zwilling von Ted Mosby?

Südafrika

Übersicht

FIFA-Weltrangliste: 60.

WM-Teilnahmen inklusive 2026: 4 (zuletzt 2010/nie aufgestiegen)

Gesamtmarktwert WM-Kader: 49,25 Mio. €

Spielplan

Eröffnungsspiel: 11.06.2026 um 21:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit gegen Mexiko in Mexiko-Stadt

2. Partie: 18.06.2026 um 18:00 Uhr gegen Tschechien in Atlanta

3. Partie: 25.06.2026 um 03:00 Uhr gegen Südkorea in Guadelupe

Stars

Topspieler: Lyle Foster, 25 Jahre, 10 Mio. €

Schlüsselfigur: Teboho Mokoena, 29 Jahre, 2,5 Mio. €

Nachwuchstalent: Mbekezeli Mbokazi, 20 Jahre. 2,5 Mio. €

Teamchef: Hugo Broos (seit Mai 2021/BEL/74)

Fun Fact:

Von Wein bis Wissenschaft: Die Route 62 in Südafrika gehört zu den längsten Weinstraßen der Welt. Zudem schrieb Kapstadt Medizingeschichte, als dort 1967 die erste erfolgreiche Herztransplantation der Welt gelang.

Südkorea

Teamchef: Hong Myung-bo (seit Juli 2024/KOR/57)

FIFA-Weltrangliste: 25.

WM-Teilnahmen inklusive 2026: 12 (zuletzt 2022)

Größte WM-Erfolge: WM-Vierter 2002

Gesamtmarktwert WM-Kader: 139,05 Mio. €

Spielplan

1. Partie: 12.06.2026 um 04:00 Uhr gegen Tschechien in Guadalajara

2. Partie: 19.06.2026 um 03:00 Uhr gegen Mexiko in Guadalajara

3. Partie: 25.06.2026 um 03:00 Uhr gegen Südafrika in Guadelupe

Stars

Topspieler: Heung-min Son, 33 Jahre, 17 Mio. €

Schlüsselfigur: Khang-in Lee, 25 Jahre, 28 Mio. €

Nachwuchstalent: Jens Castrop, 22 Jahre. 10 Mio. €

Teamchef: Hong Myung-bo (seit Juli 2024/KOR/57))

Fun Fact:

In Südkorea wird das Alter traditionell anders gezählt: Bereits die Zeit im Mutterleib wird mitgerechnet. Außerdem hat das Land den weltweit größten Markt für plastische Chirurgie.

Tschechien

FIFA-Weltrangliste: 41.

WM-Teilnahmen inklusive 2026: 10 (zuletzt 2006)

Größte Erfolge: Vize-Weltmeister 1934 und 1962 (jeweils als Tschechoslowakei)

Gesamtmarktwert WM-Kader: 188,18 Mio. €

Spielplan

1. Partie: 12.06.2026 um 04:00 Uhr gegen Südkorea in Guadalajara

2. Partie: 18.06.2026 um 18:00 Uhr gegen Südafrika in Atlanta

3. Partie: 25.06.2026 um 03:00 Uhr gegen Mexiko in Mexiko-Stadt

Stars

Topspieler: Patrick Schick, 30 Jahre, 18 Mio. €

Schlüsselfigur: Lukas Hornicek, 23 Jahre, 18 Mio. €

Nachwuchstalent: Hugo Sochurek, 17 Jahre. 3,5 Mio. €

Teamchef: Miroslav Koubek (seit Dezember 2025/CZE/74)

Fun Fact:

Die Tschechen trinken mehr Bier pro Kopf als jedes andere Volk der Welt. Kein Wunder: Das berühmte Pils hat seinen Ursprung in der Stadt Pilsen.

Beitragsbilder: Imago/KI-generiert